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Исторические надписи нашли на стенах ВДНХ в ходе реставрации

Общество
Исторические надписи нашли на стенах ВДНХ в ходе реставрации
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 26 апреля. Декоративные исторические надписи 1950-х годов нашли на стенах одного из павильонов ВДНХ в ходе реставрационных работ, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

Найденные под слоем штукатурки надписи посвящены развитию сельского хозяйства. Одно из высказываний принадлежит российскому революционеру Иосифу Сталину, другое изречение является цитатой из постановления Пленума ЦК КПСС. Специалисты планируют отреставрировать буквы на стене в павильоне №2 «Народное образование» на ВДНХ в соответствии с отделкой здания.

«Мы имеем теперь самое крупное в мире машинизированное, вооруженное новой техникой производство в виде всеобъемлющей системы колхозов и совхозов», — гласит одна из надписей.

Уникальная архитектурная выставка открылась на ВДНХ в марте. Жители и гости Москвы могут детально рассмотреть дома и улицы города в 40-кратном увеличении. Авторы проекта подготовили более 150 объектов для этой выставки.

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