Правоохранители Москвы возбудили уголовное дело после избиения хоккеиста Антипова

Москва, 26 апреля. Хоккеист Кевин Антипов подвергся избиению. По данным источника ФАН, возбуждено дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Сотрудники полиции отпустили актера Александра Паля и его знакомого. С них взята подписка о невыезде. Нет информации, что они являются подозреваемыми в деле.

Согласно неофициальной информации, артист и два его приятеля якобы напали на 25-летнего спортсмена. Так якобы утверждал потерпевший. Антипов был госпитализирован и написал заявление в правоохранительные органы. Между тем адвокат актера дал понять, что его клиент непричастен к нападению, сообщал ФАН.