Первый этап благоустройства территории начали в Москве у строящегося вокзала «Восточный»

Москва, 26 апреля. Территорию вокруг строящегося вокзала «Восточный» начали благоустраивать в Москве, работы будут проведены в два этапа, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Общая площадь, которую предстоит благоустроить, составляет 4,2 га. Рабочие приступили к демонтажу покрытий пешеходной зоны в южной части вокзала со стороны Щелковского шоссе. Место проведения работ оградят, для пешеходов организуют удобные проходы.

«Вначале приведем в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта», — приводятся слова Бирюкова на сайте mos.ru.

Следующий этап стартует в третьем квартале. По словам заммэра, тогда начнут обустраивать подъездные дороги к вокзалу. На проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары отделят бордюром, обустроят парковки, поставят остановочные павильоны для городского транспорта.

Кроме того, на территории вокруг вокзала разобьют газон на площади более 13 тыс. кв. м, установят 33 фонаря, лавочки и урны. Завершить все работы планируется осенью. Железнодорожный вокзал «Восточный» станет частью уникального транспортного хаба Москвы. Он войдет в структуру транспортной развязки, объединяющей МЦК, метро, наземный транспорт и поезда дальнего следования.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 апреля объявил о старте работ по комплексному благоустройству на юге столицы, пишет «Ридус». Работы проведут на участке от станции метро «Коломенская» до Липецкой улицы и на развязке Липецкой улицы с МКАДом. Зону отдыха с тремя бассейнами и плавучий причал для маломерных судов в южной части набережной парка Северного речного вокзала Москвы уже благоустроили, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».