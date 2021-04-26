Москвичей предупредили о дождливом понедельнике

Москва, 26 апреля. Синоптики погодного центра «Фобос» составили прогноз погоды для Москвы и области на понедельник, 26 апреля. В столичном регионе ожидаются небольшие дожди.

Осадки пройдут местами. Столбик термометра поднимется в столице от +9 до +11 градусов, в области от +6 до +11 градусов. В некоторых районах воздух прогреется до +12 градусов.

Ветер подует со скоростью до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, сообщают специалисты погодного центра.

В начале мая погода не порадует москвичей, первые две недели в регионе будет прохладно, заявил Евгений Тишковец. На праздники небо будет пасмурным, возможны осадки. Столбики термометра не поднимутся выше +15 градусов, сообщил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал долгосрочный прогноз погоды на предстоящее лето в России. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы, переизбытка осадков не ожидается, пояснил Вильфанд.