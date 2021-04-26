Болельщики попрощались с Ледовым дворцом ЦСКА в Москве

Москва, 26 апреля. Московский хоккейный клуб ЦСКА провел мероприятие, посвященное прощанию с Ледовым дворцом спорта ЦСКА им. Всеволода Боброва, который скоро отправят под снос.

Культурная программа включала в себя массовое катание на коньках, которое продлилось до вечера, интерактивы и возможность пообщаться с игроками команд системы ЦСКА «Красная Армия» и «Звезда», сообщает ТАСС.

«Это место очень много для меня значит, я играю в ЦСКА почти всю жизнь, лет с десяти сюда переехал и почти все время проводил в этом дворце», — рассказал нападающий «Красной Армии» Данила Хулапов.

Одним из заключительных этапов мероприятия стал товарищеский матч, в котором приняли участие смешанные команды игроков «Красной Армии» и «Звезды» и болельщиков. Исполняющий обязанности главного тренера «Красной Армии» Ринат Хасанов после матча поздравил всех участников с «грустным праздником».

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