Mercedes влетел в подземный переход в Москве

Москва, 25 апреля. Водитель Mercedes не справился с управлением и провалился в подземный переход на юге российской столицы.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе неподалеку от Нахимовского проспекта. В результате дорожного происшествия пострадал водитель. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Ранее кубанский следователь спас двоих пострадавших в ДТП от гибели. Он с семьей возвращался на машине домой в Краснодар. Подъехав к одному из железнодорожных переездов возле хутора Суповский в Адыгее, Алексей Руднев увидел застрявший на рельсах искореженный автомобиль. Подполковник юстиции начал вытаскивать из салона пострадавших, которые были без сознания. Когда все получилось, машину снес идущий поезд.