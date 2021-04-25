Дептранс Москвы составил список мест для отдыха на майские праздники

Москва, 25 апреля. Москвичи могут хорошо провести майские праздники, даже не выезжая из столицы. Лучшие места для отдыха в городе назвал департамент транспорта Москвы.

Провести время у пруда с лебедями можно в парке «Царицыно». С собой стоит взять корзинку для пикника и хорошо отдохнуть. Ценителям активного времяпровождения рекомендуется посетить парк «Фили». Жители Москвы и гости столицы смогут посетить площадку для йоги, позаниматься на спортивных тренажерах и прогуляться по пляжу. В парке установлены мангалы с навесами, которыми могут воспользоваться желающие.

Можно сходить в Бирюлевский дендропарк, на территории которого цветут сакуры. Понаблюдать за бобрами, покататься на велосипеде и провести время в зоне барбекю можно в уютном парке «Покровское-Стрешнево». Также много мест для пикников располагается в Серебряном Бору.

Ранее власти Подмосковья сообщали, что постараются избежать новых ограничений на майские праздники. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что вакцинация — это лучший путь к свободной жизни без страха за здоровье.