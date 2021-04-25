Москвичам назвали НКО, которым требуется помощь волонтеров

Москва, 25 апреля. Каждый благотворительный фонд нуждается в помощи волонтеров. Каким некоммерческим организациям (НКО) можно помочь, рассказали жителям Москвы.

Неравнодушные москвичи получат возможность поучаствовать в волонтерском проекте «Вирта» от фонда защиты животных. Помощь понадобится во время организации традиционной выставки по поиску хозяев для питомцев «Надо брать!». Также горожане могут стать волонтерами клуба «Добрый день» от фонда «Движение — это жизнь». Коллектив помогает детям с нарушениями опорно-двигательной системы.

Можно поддержать НКО Москва с помощью профессиональных навыков. Такой вид волонтерства называется pro bono. Например, фонду «Живи» нужна помощь журналистов, фотографов, юристов.

До этого сообщалось, что волонтеры Санкт-Петербурга доставили свыше 200 тыс. продуктовых наборов с начала пандемии коронавируса. Добровольцы оказывали в помощь в рамках всероссийской акции «Мы Вместе».