Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 19:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:20
Политика
Глава чешского сената обвинил Земана в раскрытии информации из расследования по Врбетице
19:19
Общество
Власти Венгрии оценили «Спутник V» как самую эффективную вакцину от коронавируса
19:18
Шоу-бизнес
Азиза снова вышла на сцену шоу «Маска» в костюме Пингвина
19:15
Общество
Врач из Львова перечислил основные особенности новых штаммов коронавируса
19:13
Армия
Украинский офицер попытался списать похищенное топливо, устроив пожар
19:12
Происшествия
СК проводит проверку по факту отказа водителей везти мужчину-инвалида в Новосибирске
19:10
Политика
В Крыму объяснили, почему Украина не получит скифское золото
19:10
Весь мир
Война за умы: почему интернет-сплетни могут обернуться тюремным сроком в ОАЭ
19:10
Происшествия
Момент спасения детей с дрейфующей льдины под Челябинском попал на видео
19:06
Общество
Вирусологи определили причину быстрого размножения COVID-19 в организме носителя
19:06
Политика
Журналист Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Украины
19:05
Наука
Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены
19:04
Происшествия
Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве
19:03
Общество
Сеть из 21 марины появится на Кубани для развития яхтенного туризма
19:03
Армия
Ремонтный батальон Северного флота готовит военную технику к параду в Мурманске
19:02
Происшествия
Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину
19:02
Политика
Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США
19:00
Армия
ВСУ перебросили военную технику к линии фронта в ДНР
19:00
Шоу-бизнес
Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отказался от услуг няни
18:59
Общество
Названы пять изменений в голосе, которые говорят о заражении коронавирусом
Все новости

Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 19:11
Происшествия
Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Москва, 25 апреля. Рэпер Саша Скул задержан у посольства США в Москве. Он развернул плакат в поддержку экс-полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Кроме того, музыкант приковал себя наручниками к зданию посольства. Однако правоохранители его все равно задержали. Стражи порядка проверили документы у всех присутствующих, которые находились рядом с исполнителем. Самого мужчину увезли в полицейский участок. По некоторым данным, при задержании Скула использовалась сила.

В 2019 году в группе рэпера Тагира Маджулова, выступающего под псевдонимом Саша Скул, появилась запись о смерти исполнителя. Однако источник ФАН, знакомый с исполнителем, опроверг слухи об этом. Также на стене сообщества публиковался пост о том, что рэпер попал в больницу с тяжелым воспалением.

москва задержание саша скула
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 230630 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 153810 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 90524 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 60789 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 43767 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Происшествия / Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве
Рейтинг@Mail.ru