Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве

Москва, 25 апреля. Рэпер Саша Скул задержан у посольства США в Москве. Он развернул плакат в поддержку экс-полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Кроме того, музыкант приковал себя наручниками к зданию посольства. Однако правоохранители его все равно задержали. Стражи порядка проверили документы у всех присутствующих, которые находились рядом с исполнителем. Самого мужчину увезли в полицейский участок. По некоторым данным, при задержании Скула использовалась сила.

В 2019 году в группе рэпера Тагира Маджулова, выступающего под псевдонимом Саша Скул, появилась запись о смерти исполнителя. Однако источник ФАН, знакомый с исполнителем, опроверг слухи об этом. Также на стене сообщества публиковался пост о том, что рэпер попал в больницу с тяжелым воспалением.