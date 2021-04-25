Полиция допрашивает актера Александра Паля в связи с избиением хоккеиста

Москва, 25 апреля. Актера Александра Паля доставили в полицейский участок на допрос по факту избиения хоккеиста.

Ранее СМИ сообщали, что хоккеист Кевин Антипов попал в больницу после избиения, ему выбили глазную кость и проломили скулы. После нападения на него потерпевший спортсмен написал заявление в полицию.

Правоохранители по горячим следам поймали компанию людей, подозреваемых в преступлении. Среди них оказался актер Александр Паль. Однако пока непонятно, участвовал ли он в драке. Другие подробности установят сотрудники правоохранительных органов.