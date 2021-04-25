Власти Подмосковья назвали сроки открытия новой развязки на трассе М-10

Москва, 25 апреля. Строительство новой развязки в Подмосковье с путепроводом на Ленинградском шоссе закончится в августе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Развязка на трассе М-10 является одним из наиболее проблемных участков Ленинградского шоссе. Новый трехполосный путепровод уже готов, ведутся работы по укладке асфальта, установке фонарей и шумозащитных экранов, рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

Объект позволит без проблем добираться до индустриального парка «Есипово», где расположен единственный в России завод Mercedes. На территории появятся заводы и предприятия, власти работают над созданием инфраструктуры. После открытия развязки в парк свободно сможет въезжать любой транспорт, а на Ленинградском шоссе станет возможным разворот в обе стороны, отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья постараются не допустить новых коронавирусных ограничений на майские праздники. Андрей Воробьев отметил важность вакцинации граждан для свободной жизни без ограничений.