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Видео с издевательствами над пациенткой грозит увольнением руководству московской больницы

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 17:37
Происшествия
Видео с издевательствами над пациенткой грозит увольнением руководству московской больницы
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 25 апреля. После резонансного случая в столичной больнице намерены уволить несколько медсестер, которые издевались над пожилой пациенткой.

Как рассказал источник ФАН, медработники, причастные к жестокому обращению с пенсионеркой, могли распивать спиртные напитки в учреждении.

Кроме того, после публикации скандального ролика намерены поменять руководство больницы. Следственный комитет готовится возбудить несколько уголовных дел, в том числе за нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В ведомстве установили, что медсестры общаются с пациентами без масок.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о первых результатах проверки скандального инцидента. По результатам доследственных мероприятий будет принято процессуальное решение. Депздрав Москвы также подтвердил, что проверяет информацию о противоправных действиях, в больницу направили инспекцию.

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