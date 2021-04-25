Найденная мертвой в подмосковном коллекторе девочка могла погибнуть из-за неосторожности

Москва, 25 апреля. Девочка, найденная мертвой в коллекторе у реки Кожурновка, могла погибнуть из-за неосторожности, сообщил источник ФАН в следственных органах.

По предварительным данным, школьница уронила в воду сумку и вернулась утром, чтобы ее достать. Предположительно, для подстраховки девочка привязала себя к водосточной трубе, но в какой-то момент потеряла контроль над ситуацией. На записи с уличной камеры видно, что к водоему она пришла одна, никаких других людей рядом не было.

Утром родители не обнаружили дочь дома и обратились в полицию, потому что на звонки она не отвечала. Спустя некоторое время ее тело нашли в водоеме, сообщал ФАН. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.