Стало известно о личности привязанной к водосточной решетке мертвой девочки

Москва, 25 апреля. Мертвую девочку обнаружили привязанной веревкой к водосточной решетке в коллекторе. Погибшей оказалась Екатерина О. из благополучной многодетной семьи, передает источник ФАН.

Конфликтов в школе у ребенка не было. По предварительным данным, произошло убийство. Точная причина смерти станет известна после проведения экспертизы.

В полицию обратились родители девочки 2006 года рождения, сообщало Федеральное агентство новостей. Они не обнаружили школьницу дома и забили тревогу. Спустя некоторое время ее тело нашли у реки Кожурновка. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.