Упавший на пути московского метро мужчина остался жив

Москва, 25 апреля. Пассажир, который рухнул на пути на станции «Южная» в московском метрополитене, остался в живых, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, мужчина остался жив благодаря своевременной реакции машиниста. После инцидента посетителей метро призвали быть внимательными и не стоять близко к краю платформы. В настоящее время движение поездов на серой ветке восстановлено.

Движение поездов было приостановлено от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Нагорная». По данным дептранса, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.