Трамвай №6 в Москве возобновит движение с 26 апреля

Москва, 25 апреля. Трамвай №6 возобновит движение по маршруту в столичном районе Тушино на 15 дней раньше. Горожане смогут пользоваться транспортом с 26 апреля.

Специалисты проводили ремонтные работы на трамвайных путях. С 26 апреля жители и гости города смогут снова ездить на транспорте, который следует от станции московского метрополитена «Сокол» до Братцева, сообщили на официальном канале Департамента транспорта Москвы в Telergam.

Жители часто оставляли сообщения в социальных сетях и чат-боте по поводу возобновления движения именно по этому маршруту. В связи с этим участок было решено запустить раньше срока на 15 дней, объяснил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

До этого сообщалось о завершении работ на трамвайных путях до станции метро «Войковская» в Москве. Транспорт возобновил движение раньше срока.