Привязанный к водосточной решетке труп девочки нашли в Подмосковье

Москва, 25 апреля. Тело подростка без признаков жизни обнаружили в Московской области. Источник ФАН сообщил, что труп девочки был привязан веревкой к водосточной решетке.

Тревогу по факту пропажи ребенка 2006 года рождения забили родители, которые не обнаружили ее дома утром и обратились к правоохранителям. Спустя некоторое время тело было найдено в коллекторе у реки Кожурновка.

У родственников погибшей нет версии, что могло произойти с ребенком. По предварительным данным, на учете у специалистов девочка не состояла. Обстоятельства гибели несовершеннолетней выясняются.