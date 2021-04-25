МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Подмосковье

Москва, 25 апреля. Главное управление МЧС России по Московской области объявило экстренное предупреждение о сильном ветре, скорость которого может достигать 18 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до конца дня 25 апреля. Ввиду усиления порывов ветра в Подмосковье МЧС посоветовало местным жителям соблюдать осторожность при выходе наружу. Пешеходам необходимо избегать шаткие строения и дома с неустойчивой крышей.

Водителям рекомендуется поставить автомобиль в гараж, а в случае его отсутствия запарковать машину лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, передает ТАСС.

МЧС ранее предупредило жителей Петербурга о возможности образования гололедицы на улицах города. В ночь на 25 апреля в Северной столице температура опустилась до нуля, что могло стать причиной наледи на дорогах.