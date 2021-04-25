Власти Москвы сообщили о начале реконструкции Южного речного вокзала

Москва, 25 апреля. Начались работы по реконструкции Южного речного вокзала в Москве. Их завершение планируется к 2022 году, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Южный речной вокзал является важной транспортной точкой на юге Москвы, однако за последние годы сократилось количество прибывающих к этой пристани круизных теплоходов. Работы на вокзале будут продолжаться и во время летнего сезона, отметил мэр Сергей Собянин в публикации на странице в социальных сетях.

В список основных работ входит обновление здания вокзала, набережной и причалов. Предполагается открытие зон отдыха, летних кафе и велодорожек. Весь проект власти столицы планируют закончить ко Дню города в 2022 году. Южный речной вокзал станет любимым местом отдыха и удобным транспортным узлом для жителей и гостей Москвы.

Ранее сообщалось, что Собянин принял участие в открытии электродепо «Сокол» после реконструкции. Он отметил, что в рамках проекта развития метрополитена будет построено и реконструировано еще шесть электродепо.