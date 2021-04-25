Московский «Макдоналдс» попал на крупный штраф из-за нарушения антиковидных правил

Москва, 25 апреля. Столичному «Макдоналдсу» выписали штраф в размере 200 тыс. рублей за несоблюдение сотрудниками санитарных норм в период пандемии, передает источник ФАН.

Теперь руководство ресторана в Тверском районе Москвы пытается через суд добиться отмены санкции, предусмотренной за нарушение антиковидных правил. Рейд, инициированный правоохранителями, прошел еще в августе 2020 года. Тогда специалисты поймали работников сети на обслуживании посетителей без защитных масок и перчаток.

Суд оштрафовал «Макдоналдс», однако теперь директор точки хочет избежать наказания. Так, руководство утверждает, что фотографии, якобы подтверждающие несоблюдение норм, плохого качества, а протоколы составлены с нарушениями.

Бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания в Москве подал в суд на работодателя после увольнения из-за призыва в армию, сообщал ФАН. В итоге мужчина, считавший, что ему должны были выплатить выходное пособие и компенсацию морального вреда, проиграл дело.