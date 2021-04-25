Автомобиль перевернулся на внутренней стороне МКАД

Москва, 25 апреля. Два легковых автомобиля столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. По словам очевидцев, от удара одна из них отлетела в сторону и перевернулась.

Инцидент произошел на 100-м километре МКАД. По предварительным данным, есть пострадавшие. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

В центре Тюмени произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Водитель иномарки выехала на полосу встречного движения и врезалась в УАЗ, который отлетел на тротуар. С места аварии госпитализировали двух человек, сообщало URA.RU.