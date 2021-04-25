В ГУ МВД отреагировали на массовую драку фанатов «Спартака» и ЦСКА в Москве

Москва, 25 апреля. Правоохранители отреагировали на драку с участием 150 болельщиков перед матчем ЦСКА и «Спартака». По данным МВД, не зафиксировано никаких серьезных нарушений общественного порядка.

В ведомстве уточнили, что в полицию поступали заявления о большом скоплении людей. Однако из больниц сообщений о получении телесных повреждений не поступало. Проверку проведут после публикаций СМИ.

Дерби между красно-белыми и армейцами пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 по московскому времени. Охрану общественного порядка во время матча будут обеспечивать около 840 сотрудников правоохранительных органов.