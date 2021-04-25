В Москве мужчина подал в суд на «Макдоналдс» после увольнения из-за призыва в армию

Москва, 25 апреля. Экс-сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подал в суд на работодателя после увольнения из-за призыва в армию.

Молодой человек на протяжении года работал в заведении. После получения повестки о призыве в армию он обратился к директору точки и объяснил ситуацию. По словам мужчины, ему предложили уволиться по собственному желанию, и он согласился.

Однако позднее призывник выяснил, что мог получить выходное пособие, и обратился в Московский городской суд. Экс-сотрудник ресторана потребовал от работодателя 84,4 тыс. рублей. В эту сумму входят судебные расходы, выплата от «Макдоналдс» и компенсация морального вреда.

Суд, рассмотрев жалобу, не нашел оснований для привлечения к ответственности руководство ресторанной точки. Мужчина проиграл, решение юридической инстанции оставили без изменений, а апелляционную жалобу москвича — без удовлетворения.