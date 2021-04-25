В МЧС опровергли информацию о пострадавших при обрушении строительных лесов в Москве

Москва, 25 апреля. При обрушении строительных лесов на Нахимовском проспекте в Москве никто не пострадал, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Ранее была информация, что после ЧП под завалами могут находиться люди. В ведомстве это опровергли. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Строительные конструкции рухнули на Нахимовском проспекте в столице, сообщал ФАН. Причины, по которым произошло обрушение, пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.