Строительные леса обрушились на людей в Москве

Москва, 25 апреля. Строительные конструкции рухнули на Нахимовском проспекте в столице. Под завалами находятся люди, их количество не уточняется.

К месту инцидента уже едут сотрудники экстренных служб. Причины, по которым произошло ЧП, пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Леса рухнули в Китай-городе в Москве, сообщал сайт 360tv.ru. Инцидент произошел в феврале в Лубянском проезде. По завалами находились четыре человека, их достали. Пожилая женщина получила травму, ее доставили в больницу.