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Заблудившегося лося спасли в Бирюлеве

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 11:57
Общество
Заблудившегося лося спасли в Бирюлеве
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Москва, 25 апреля. Жители столичного района Бирюлево Восточное обнаружили лося, который заблудился и забрел на территорию Москвы. Спасатели провели операцию по возвращению животного в лес.

Жители Бирюлева позвонили в полицию и сообщили, что видели лося в районе Липецкой улицы. На место выехали спасатели и определили, что обнаруженное животное — это самка, возраст которой около года. Существовала опасность выхода сохатого на МКАД, поэтому необходимо было срочно направить животное в сторону леса.

Спасатели связались с зоозащитником Алексеем Седым, до прибытия которого они контролировали передвижение лосихи, обеспечив безопасный коридор. Операция была довольно масштабной, а при попытках парнокопытного продвинуться в сторону МКАД, его отпугивали шумом сирен. На пути лосихи в определенный момент пришлось создать живую цепь. С помощью зоозащитника, спасателей и сотрудников Росгвардии животное удалось вывести в лес.

Ранее сообщалось о появлении необычного семейства кенгуру в Московском зоопарке. Новыми обитателями стала пара валлаби с детенышами.

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