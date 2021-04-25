Средняя стоимость многоуровневого жилья в Москве составляет 130 млн рублей

Москва, 25 апреля. Бюджет сделки при покупке многоярусной квартиры в Москве в среднем составляет 130 млн рублей, говорится в обзоре аналитиков компании Capital Group.

Всего в российской столице на продажу выставлено около 200 многоуровневых квартир. Их общая площадь составляет 40 тысяч квадратных метров. Согласно статистике, больше половины многоярусных лотов представлено в жилых комплексах 2000-2010-х годов постройки. Средняя стоимость квадратного метра составляет 630 тысяч рублей, уточняет РБК.

По данным аналитиков, в современных новостройках большая часть предложения многоуровневых лотов относится к бизнес-классу и элитному сегменту. Еще 21% — это объекты в ЖК комфорт-класса. Лишь 1% приходится на жилье эконом-класса.

Как уточняют специалисты, в основном на рынке представлены двухуровневые квартиры. Многоярусные пентхаусы составляют лишь 10% предложения, а их средняя площадь достигает 300-600 квадратных метров.

Аналитики рынка недвижимости ранее предположили, что после завершения программы льготной ипотеки в Москве может начаться сезон распродаж квартир в новых домах. По мнению экспертов, для поддержания спроса застройщики будут предоставлять крупные скидки.