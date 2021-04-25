В Москве выпало рекордное количество осадков с начала апреля

Москва, 25 апреля. Рекордная норма осадков обрушилась на Москву с начала месяца. Только за три последних дня выпало 43 миллиметра влаги, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

На сегодняшний день в Москве за текущий месяц выпало около 200% от месячной нормы осадков рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Норма одного месяца составляет 44 миллиметра, а в городе с начала апреля зарегистрировали выпадение 88 миллиметров осадков. Таким образом, за неделю до конца месяца в столице прошло в два раза больше дождей, чем должно было.

Синоптик отметил, что лишь за последние сутки метеорологи зарегистрировали 34% месячной нормы осадков в Москве, а по области показатель достиг 65%. Минимальный температурный показатель составил плюс один градус в столице и ноль градусов по региону, отметил Тишковец.

Ранее синоптики сообщили о сохранении аномально низких температур до конца месяца в европейской части России. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что похолодание наблюдается из-за потока холодных воздушных масс из Арктики.