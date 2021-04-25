В Подмосковье в результате лобового столкновения пострадали шесть человек

Москва, 25 апреля. Два автомобиля столкнулись в лоб в подмосковном Подольске. Травмы получили шесть пассажиров, среди них есть один ребенок, сообщили в региональном УМВД.

Дорожный инцидент произошел ночью на улице Машиностроителей. Участниками аварии стали Toyota и Kia. Всех пострадавших после ДТП госпитализировали в больницу. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Полицейские, выезжавшие на место аварии, начали проводить проверку по факту происшествия. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В Прокопьевске злоумышленник попал в ДТП на украденном автомобиле, сообщала газета A42.RU. В отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье «Кража», его рассмотрят в городском суде. Максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы.