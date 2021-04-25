Москвичам рассказали о планах развития железнодорожного транспорта в городе

Москва, 25 апреля. Проекты развития железнодорожного транспорта в Москве находятся в таком же приоритете, как и развитие метрополитена.

Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, весь железнодорожный и магистральный транспорт экологичен, поскольку вредных выбросов от вагонов метро или железнодорожного состава гораздо меньше, чем от одного автомобиля.

«С этого года начали программу, по которой мы уже перестаем закупать автобусы на моторном топливе», — подчеркнул градоначальник.

Постепенно в столице произойдет полный переход на городской электрический транспорт. Собянин добавил, что в Москве на данный момент находится самый большой парк электробусов в Европе.

Ранее мэр Москвы посетил открытие железнодорожной станции Внуково в Москве после реконструкции. Предполагается, что к 2025 году пассажиропоток увеличится до 5500 человек в сутки.