Москву в этом году украсят 54 миллиона цветов

Москва, 25 апреля. Около 54 млн цветов украсят уличное пространство, площади и скверы Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Самые большие и красивые цветники традиционно будут обустроены на Манежной площади, в сквере рядом с Большим театром, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь цветочных клумб в столице составит более 800 тыс. квадратных метров.

При этом за счет поэтапной высадки растения будут украшать город до поздней осени, отметил Бирюков. К майским праздникам в столице начнут цвести 12 млн тюльпанов. В конце мая — начале июня распустятся 35 млн однолетников.

В Крыму тем временем начался сезон цветения персиковых садов. Корреспондент ФАН побывал на месте событий и запечатлел красоту распустившихся цветов.