Работы на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе завершат к 2022 году

Москва, 25 апреля. Процесс строительных работ на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе выполнен на 60%, заявили в столичном правительстве.

Согласно заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в ходе работ идет бурение свай фундаментов, возведение стоек опор эстакад и монтаж металлоконструкций пролетных строений. Вдобавок к этому, развязка на пересечении проспекта мира и СВХ завершена на 80%. Полностью работы планируют завершить к 2022 году

Рабочие возводят эстакаду, длина которой достигает 2,4 километра, над путями Московского центрального кольца (МЦК), Октябрьской железной дороги и Савеловского направления МЖД. По словам Бочкарева, нововведения в транспортной инфраструктуре столицы помогут уменьшить нагрузку на некоторые дорожные участки.

Строительство Рублево-Архангельской линии московского метрополитена планируют начать в середине мая текущего года. Как сообщалось ранее, сейчас ведутся стартовые работы.