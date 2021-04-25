Почти полмиллиона пожилых москвичей привились от коронавируса с начала пандемии

Москва, 25 апреля. Прививку от коронавирусной инфекции сделали почти полмиллиона пожилых жителей Москвы с начала пандемии.

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1». По его словам, количество вакцинировавшихся людей пожилого возраста составляет около 400 тыс. человек.

Ранее градоначальник заявил, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, могут получить подарочную карту номиналом в 1 000 баллов. Эту сумму можно потратить в рамках программы «Миллион призов».

Ранее стало известно, что более миллиарда людей по всему миру привились от коронавируса. Жителям 207 стран и территорий ввели 1 002 938 540 доз вакцин от COVID-19.