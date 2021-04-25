Привившимся от коронавируса пожилым москвичам выдадут подарочные карты

Москва, 25 апреля. Сделавшие первую прививку от коронавируса москвичи старше 60 лет смогут получить промокоды на 1000 рублей или подарочные карты, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, несколько дней назад бизнесменам предложили организовать сбор пожертвований на программу стимулирования вакцинации пожилых горожан. В результате собрана сумма, достаточная для запуска программы «Миллион призов».

«Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», — написал в своем блоге Собянин.

Выдачу подарочных карт организуют в городских поликлиниках и в прочих пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Стать участниками программы могут и сделавшие первую прививку до 27 апреля или завершившие вакцинацию полностью пожилые москвичи.

Деньги можно будет потратить на товары и услуги повседневного спроса в кафе, аптеках и магазинах, являющихся партнерами «Миллиона призов», многие из которых предусмотрели дополнительные бонусы и скидки для участников программы. Собянин призвал не откладывать прививку.

«От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей», — заключил мэр Москвы.

Собянин в начале недели предложил способ стимулировать пожилых граждан вакцинироваться от коронавируса. Привитым от COVID-19 москвичам старше 60 лет он предложил делать скидки в магазинах.