Синоптики пообещали москвичам ночные заморозки

Москва, 25 апреля. Жителей Москвы и Подмосковья с 26 по 28 апреля ждут ночные заморозки.

Такое заявление в беседе с ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По области столбик термометра опустится до трех градусов мороза.

«Холодные воздушные массы принесут заморозки в Московский регион, даже в самой Москве прогнозируется температура до минус 1 градуса, по области - до минус 3 градусов», – объяснил синоптик.

Заморозки задержатся до среды. Согласно информации Гидрометцентра, в ночь на понедельник и вторник прогнозируются один градус мороза ночью и один тепла днем. В среду от минуса одного до четырех тепла, а в четверг от одного до шести градусов.

Ранее Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов России. Повышенная температура воздуха остается на Ямале. На Чукотке температура будет на 15 градусов выше нормы.