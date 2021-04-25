Аномальный холод в Европейской России сохранится до конца месяца

Москва, 25 апреля. Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Взрывного потепления не стоит ждать вплоть до первых чисел мая. До конца текущего месяца температура воздуха будет ниже нормы на уровне +8...+10 градусов. Погода будет облачной, при этом интенсивных осадков не ожидается.

«Ночью небольшие осадки могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Но днем только местами и только кратковременные дожди», — отметил Вильфанд.

Сейчас на всей европейской территории России держится заток холодных воздушных масс из Арктики. Однако есть исключения на северо-востоке — в Коми, Архангельской области, на Северном Урале воздушные массы теплые.

До середины следующей недели на юге Европейской России ожидается температура ниже нормы на 2-4 градуса. Столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов выше нуля.

Накануне RT сообщал, что в Москве в субботу, 24 апреля, ожидается до +9 градусов. Прогнозируется облачная погода и дождь.