Состояние мостов и тоннелей в Москве проверят перед парадом Победы

Москва, 25 апреля. Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проверят техническое состояние 53 инженерных сооружений, которые располагаются на маршруте военной техники.

9 мая 2021 года на Красной площади в Москве пройдет 76-й по счету парад Победы. Его участниками станут более 12,5 тыс. человек, прошедших вакцинацию от коронавируса. В столицу уже прибыла задействованная в параде Победы военная техника.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на маршруте следования военной техники есть путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. В соответствии с правилами безопасности, сооружения подлежат тщательной проверки. Необходимо провести контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники и правильно рассчитать нагрузку.

Накануне сообщалось, что парад Победы в Москве пройдет без участия военнослужащих из Казахстана.