Адвокат сообщил об обыске у члена Либертарианской партии Светова

Москва, 25 апреля. Следователи провели обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова, сообщил его адвокат Дмитрий Захватов.

«К Михаилу пришли следователи, долго искали понятых, нашли, теперь проводят обыск, пока все прилично», — цитирует защитника РИА Новости.

Захватов отметил, что проводимые следственные действия связаны с одним из старых дел. Подробностей адвокат разглашать не стал.

Позже Захватов уточнил, что обыск в квартире у Светова закончился, а члена незарегистрированной Либертарианской партии везут в ОВД.

Ранее Светов упрекнул организаторов митинга ФБК1 (НКО включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в манипулировании сторонниками. Он подтвердил журналистам, что недоволен тактикой руководства организации.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.