Школьник выпал из окна и погиб в Подмосковье

Москва, 24 апреля. Школьник выпал из окна многоэтажки в подмосковных Химках. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Инцидент произошел в микрорайоне Сходня. По данным правоохранителей, 10-летний мальчик находился в квартире на 19-м этаже. В какой-то момент он оказался без присмотра и выпал. Прибывшие на место происшествия врачи смогли лишь констатировать факт смерти. Следственный комитет инициировал доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Похожий инцидент произошел на востоке Москвы несколько дней назад. Подростки пробрались на крышу 28-этажного дома и распивали спиртное. Во время «веселья» 15-летняя девочка упала с крыши и погибла, сообщало РИАМО.