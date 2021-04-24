Строительство Рублево-Архангельской линии метро Москвы начнется в мае

Москва, 24 апреля. Строительство Рублево-Архангельской линии московского метрополитена планируют начать в середине мая текущего года. Сейчас ведутся стартовые работы.

Специалисты строят монтажно-щитовую камеру для начала работ над тоннелепроходческим комплексом. Также идет подготовительная деятельность на улице Демьяна Бедного. Работники выносят инженерные коммуникации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство первой проходки Рублево-Архангельской линии от станции «Карамышевская» до станции «Звенигородская» намерены начать в середине мая. Длина перегона будет достигать 1,6 километра. В следующем году начнется активная стадия строительства станции на новой линии.

До этого сообщалось, что движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют запустить до конца 2022 года. В этом году намерены достроить девять станций.