Машина скорой помощи попала в ДТП под Москвой

Москва, 24 апреля. Неустановленный автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в районе Медвежьих озер в Щелковском районе, рассказали очевидцы.

Автомобиль скорой в результате ДТП перевернулся. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются.

Две машины столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой в Москве, сообщало РИАМО. Пострадавших нет, на месте инцидента было ограничено движение.