Спецоперацию по спасению собаки устроили в Москве

Москва, 24 апреля. Столичные спасатели вытащили лабрадора, у которого голова застряла в металлическом заборе. Пес не смог самостоятельно освободиться. Попытки хозяйки также оказались безуспешными.

Женщина, гуляющая с животным по Лазоревому проезду, не заметила, как питомец оказался в заборе. Она не смогла помочь ему самостоятельно и позвонила в службу спасения. Сотрудники приехали незамедлительно и начали действовать — специальным инструментом раздвинули прутья и вытащили голову пострадавшего.

Пес и его хозяйка остались очень благодарны спасателям. Собака при инциденте не пострадала, пишет РИАМО.

Похожий случай произошел в московском парке «Сокольники». Собака провалилась под лед и едва не утонула. Как стало известно ФАН, на помощь животному бросились молодые люди, снимавшие ролик для TikTok.