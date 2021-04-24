Юго-западный участок БКЛ московского метро могут открыть до конца года

Москва, 24 апреля. Открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется до конца 2021 года.

На юго-западном участке, протяженность которого составляет 7,7 км, расположены четыре станции: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская» и «Давыдково». На них сейчас проводятся архитектурно-отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и подключение станций к городским сетям, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме того, в скором времени должна завершиться проходка двухпутного тоннеля от «Давыдково» до монтажной камеры за «Аминьевской». По словам Бочкарева, готовность монолитных работ на «Мичуринском проспекте» составляет 91%, как и на «Аминьевской».

В этом году на БКЛ должны построить всего девять станций. При этом движение планируется запустить до конца 2022 года.