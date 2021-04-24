Собянин рассказал, что кровь с антителами к коронавирусу сдали 20 тысяч москвичей

Москва, 24 апреля. Примерно 20 тыс. москвичей приняли участие в акции переливания антиковидной плазмы. Об этом в субботу рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник выразил благодарность всем, кто сдал кровь с антителами к коронавирусу. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он уточнил, что Москва занимает первое место среди городов РФ, где этот ресурс применяется в качестве меры комплексной терапии от COVID-19.

Сейчас в Москве работает специальная горячая линия. Операторы обработали порядка 160 тыс. обращений и сделали почти 600 тыс. звонков потенциальным донорам.

Более сотни москвичей приняли участие в исследовании эффективности донорской плазмы крови. Как сообщалось ранее, эта информация появилась на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.