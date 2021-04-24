Посетительница столичного фитнес-клуба лишилась клатча Louis Vuitton с 500 тыс. рублей

Москва, 24 апреля. Злоумышленник украл у женщины дорогой клатч с наличной суммой денег внутри из фитнес-центра в Романовом переулке.

Грабитель незаконно завладел клатчем Louis Vuitton, стоимостью 50 тысяч рублей. В нем находилось еще 500 тысяч рублей. Также преступник прихватил и ее личные вещи.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят проверку, опрашивают возможных свидетелей, назначен ряд мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже денег, сообщал ФАН. Он рассказал, что в вечернее время в мобильном приложении одного из крупных российских банков обнаружил, что с его карты сняли около 150 тыс. рублей.