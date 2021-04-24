Мужчину убило током при попытке украсть цветмет под Москвой

Москва, 24 апреля. Охотник за цветным металлом погиб во время попытки кражи недалеко от деревни Ильино (поселок Роговское).

35-летний россиянин проник на заброшенную электроподстанцию, чтобы собрать металл и сдать в цветмет. Однако совершить задуманное у него не вышло — мужчина схватился за высоковольтный провод, после чего его убило током.

Обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам. Следователи проводят проверку и ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

В Мытищах сломавшаяся проводка могла стать причиной смерти мужчины, которого ударило током во время купания, сообщал ФАН.