«Зеленые» облигации правительства Москвы появятся на рынке в конце мая

Москва, 24 апреля. Московское правительство запланировало размещение «зеленых» облигаций на рынке с 27 мая, об этом рассказала заместитель руководителя аппарата мэра столицы Мария Багреева.

Первое размещение произойдет в мае, а до этого в конце апреля правительство Москвы выпустит для покупки первый транш пятилетних классических облигаций. Эти данные со ссылкой на слова Багреевой приводит РБК.

Столичное правительство было вынуждено вернуться на долговой рынок. Полученные от «зеленых» облигаций средства будут направлены городом на модернизацию автобусного парка Москвы. Планируется заменить автобусы на электробусы, а кроме того, деньги пойдут на постройку Большой кольцевой линии метро.

Багреева считает, что иностранные инвесторы могут быть заинтересованы в приобретении этих ценных бумаг. Однако в городском руководстве также ждут, что приобретать облигации будут и жители России.

Иностранные инвесторы, как сообщалось ранее, сократили вложения в госдолг России — их доля опустилась ниже 20%.