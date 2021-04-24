Фонтан грязи заливает территорию у московского ТЦ

Москва, 24 апреля. Фонтан грязной воды забил рядом с торговым центром «Южные Ворота». ФАН публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, что мощная струя бьет из-под земли и возвышается над зданием автовокзала. Сотрудники аварийных служб уже прибыли для устранения последствий ЧП.

В подмосковных Люберцах в жилом доме лопнула канализационная труба. Ее содержимое начало слегка протекать в области повреждения, жильцы рассказали об этом в социальных сетях. Сотрудники управляющей компании направили специалистов для устранения аварии, стояк с водой оперативно отключили, сообщало РИАМО.