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Фонтан грязи заливает территорию у московского ТЦ

Происшествия
Фонтан грязи заливает территорию у московского ТЦ
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 апреля. Фонтан грязной воды забил рядом с торговым центром «Южные Ворота». ФАН публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, что мощная струя бьет из-под земли и возвышается над зданием автовокзала. Сотрудники аварийных служб уже прибыли для устранения последствий ЧП.

В подмосковных Люберцах в жилом доме лопнула канализационная труба. Ее содержимое начало слегка протекать в области повреждения, жильцы рассказали об этом в социальных сетях. Сотрудники управляющей компании направили специалистов для устранения аварии, стояк с водой оперативно отключили, сообщало РИАМО.

москва фонтан грязь
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