Городские службы Москвы проведут субботник своими силами из-за непогоды

Москва, 24 апреля. Объем работ, запланированный на общегородской субботник в Москве, будет выполнен силами сотрудников коммунальных служб города.

Соответствующее решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«При этом весь объем запланированных в рамках месячника благоустройства работ будет выполнен в установленные сроки», — отметили в пресс-службе.

Дело в том, что накануне в российскую столицу пришел холодный фронт, а среднее количество выпавших осадков составило 15 миллиметров. Сильный дождь сопровождался грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду.

В ведомстве добавили, что традиционный месячник благоустройства стартовал в Москве 1 апреля. На данный момент выполнено более 80% запланированных работ.