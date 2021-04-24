Синоптик рассказал о погоде в Москве 24 апреля

Москва, 24 апреля. Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве 24 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеорологические условия в столичном регионе окажутся под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого приходится на северо-восточные границы Московской области. В городе возможны дожди. При этом наиболее сильные пройдут на восточной части территории, передает РИА Новости.

Температура в течение дня в Москве будет держаться около +5...+7 градусов, а в области уличные термометры покажут примерно +3...+8 градусов. Такой температурный фон ниже нормы на 3–4 градуса. Ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 740 мм рт. ст.

Накануне синоптики спрогнозировали выпадение до половины месячной нормы осадков в Подмосковье за субботу. В регионе будет холодно и дождливо.